 عقد جلسة مباحثات مع الرئيس بافلوبولوس….وخادم الحرمين يتسلم أرفع وسام في اليونان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

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عقد جلسة مباحثات مع الرئيس بافلوبولوس….وخادم الحرمين يتسلم أرفع وسام في اليونان

عقد جلسة مباحثات مع الرئيس بافلوبولوس….وخادم الحرمين يتسلم أرفع وسام في اليونان
المناطق_واس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة بالرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس بروكوبيوس بافلوبولوس رئيس جمهورية اليونان.
وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وتطورات الأحداث في المنطقة.
وعقب جلسة المباحثات، قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قلادة الملك عبدالعزيز لفخامة الرئيس بروكوبيوس بافلوبولوس رئيس جمهورية اليونان .
كما تسلم الملك المفدى أرفع وسام في الجمهورية اليونانية من فخامته.
بعد ذلك جرى التوقيع على مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان، حيث تم التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومن الجانب اليوناني معالي وزير الخارجية نيكولاس كوتزياس.
كما تم التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني، وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومن الجانب اليوناني معالي وزير الدولة للعلاقات الاقتصادية الدولية والتجارة الخارجية جورج كاتروجالس.
حضر جلسة المباحثات وتوقيع مذكرتي التفاهم، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين،وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان عصام بيت المال.
كما حضرها من الجانب اليوناني، معالي وزير الخارجية نيكولاس كوتزياس، ومعالي وزير التجارة والبحرية وسياسة الجزر بانايوتيس كورومبليس، ومعالي وزير الزراعة والغذاء إفانجلوس ابوستولو، ومعالي وزيرة السياحة الينا كونتورا ومعالي وزير الدولة للعلاقات الاقتصادية الدولية والتجارة الخارجية جورج كاتروجالوس، ونائب وزير الرياضة جورج فاسيلياذيس، والأمين العام للرئاسة جورج جنيماتاس، وسفير اليونان لدى المملكة بوليخونيس بوليخرونيو.

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