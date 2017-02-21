 أمير تبوك يواسى اسره الايداء بوفاة محافظ حقل سابقا سلطان الايداء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يواسى اسره الايداء بوفاة محافظ حقل سابقا سلطان الايداء

أمير تبوك يواسى اسره الايداء بوفاة محافظ حقل سابقا سلطان الايداء
المناطق_تبوك
واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أسرة الأيداء بوفاة فقيدهم سلطان بن زيد الأيداء محافظ حقل سابقا رحمه الله . وأعرب سموه عن خالص مواساته وتعازيه لاسره وابناء الفقيد معددا سموه مناقب الفقيد في خدمته للوطن سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان .
وأعرب ابن الفقيد زيد باسمه ونيابه عن أبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على متابعة سموه الدائمه لحالته المرضية حتى توفاه الله، داعين الله ألا يري سموه مكروها ويجعل هذا العمل في موازين حسناته .

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