ولي ولي العهد يلتقي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جون ماكين

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالرياض اليوم، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جون ماكين.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد آل الشيخ، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة بالنيابة كريستوفر هينزل