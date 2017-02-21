مدير تعليم الباحة يفتتح البرنامج التدريبي “المجتمعات المهنية المتعلمة”

افتتح مدير عام تعليم الباحة سعيد بن محمد مخايش اليوم بفندق الفالح البرنامج التدريبي “المجتمعات المهنية المتعلمة” بحضور رئيس وحدة تطويرمدارس البنين الأستاذ عبداللطيف بن عبدالله العارفة ورئيسة وحدة تطوير مدارس البنات الأستاذة مليحة عباس ومشرفي ومشرفات الوحدة وقائدي وقائدات مدارس تطوير ( عبر الدائرة الصوتية المغلقة )

ويهدف البرنامج الذي قدمه الدكتور أحمد عوده الحازمي. إلى تنمية مهارة المشاركين التطبيقية في تحديد دور الأسرة في مجتمعات التعلم المهنية وإلى تبصير الأسرة بأهمية دورها في المجتمعات التعلمية المهنية ونقل ثقافة تلك المجتمعات بين الأسرة والمجتمع وتفعيل دور الأسرة مع المدرسة لتطوير التعليم، وتناول البرنامج مواضيع التغيير مفهومه وقواعده، والمجتمعات المهنية من حيث المفهوم والأسس، والرؤية والرسالة والقيم والأهداف وآلية تطبيق المجتمعات المتعلمة داخل المدارس.

وأثنى مدير تعليم الباحة في كلمته التي القاها على ما تقوم به وحدة تطوير المدارس من أعمال وبرامج تهدف إلى زيادة كفاءة العاملين في المدارس المطبقة للتطوير مشيدا بما شاهد خلال زياراته المتعددة لمدارس تطوير من برامج نوعية ومهنية عالية في التنفيذ

من جهته اوضح رئيس وحدة تطويرمدارس البنين بأن وحدة تطوير المدارس قد درجت على اختيار البرامج التدريبية التي تلامس الحاجات الفعلية الميدانية لمنسوبي مدارس تطوير ، وتدعم خصائص المنظمة المتعلمة و تٌظهر جليا مبررات التحول إلى المنظمة المتعلمة، واستراتيجيات ومجالات تطبيقها ، وتوزيع أدوار القيادة بين منسوبيها من خلال خلق ثقافة التعلم والتفكير والبحث والنمو الجماعي المستمر، وفي مناخ يسوده الاحترام والثقة والالتزام الجماعي للوصول للمستوى المأمول في الجانب المعرفي والمهاري لجميع المنتمين إلى فريق التطوير المدرسي.

مشيرا بأن البرنامج استفاد منه ما يقارب (150) متدربا ومتدربة يستمرون في تنفيذ الحقائب التدريبية على مدى يومين كاملين بهدف تنمية مهاراتهم في هذا الجانب وإكسابهم مهارة التغيير والمقاومة، والنمو المهني، وتنمية الوعي بأهمية عملية التطوير والتحسين في المدرسة وفق خطط البرنامج الوطني لتطوير المدارس.