 مجمع الأمل الصحة النفسية يقيم محاضرة عن المستجدات في كورونا ويستضيف اجتماع التمريض بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

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مجمع الأمل الصحة النفسية يقيم محاضرة عن المستجدات في كورونا ويستضيف اجتماع التمريض بالمنطقة

مجمع الأمل الصحة النفسية يقيم محاضرة عن المستجدات في كورونا ويستضيف اجتماع التمريض بالمنطقة
المناطق_تبوك
أقام قسم مكافحة العدوى بمجمع الامل والصحة النفسية بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي اليوم الثلاثاء الموافق 1438/5/24 ورشة توعوية وتدريبيه للاطباء وفنيين قسم المختبر تشمل التعريف الجديد لكورونا
( متلازمة الشرق الأوسط )
وطريقة أخذ المسحة الانف حلقية والاحتياطات القياسية لمتلازمة  الشرق الاوسط حيث ألقاها الدكتور/ اسلام من مستشفى الملك فهد التخصصي.
وبنهاية المحاضرة شكرت مشرفة  قسم مكافحة العدوى بمجمع الامل والصحة النفسية الإخصائية /سلمى البلوي الحاضرين على المشاركة.
من جهة أخرى استضاف مجمع الأمل والصحة النفسية بصحة منطقة تبوك اليوم الثلاثاء الاجتماع الدوري لرؤساء التمريض بالمستشفيات وذلك بحضور مديرة  ادارة التمريض بالمديرية رجاء المباركي وجرى خلال الاجتماع استعراض المستجدات في مهنة التمريض فنيا واداريا والاحصائيات الشهرية بناءا على قاعدة البيانات التمريضية  كما تم مناقشة الية ترشيح التمريض ودعم المناطق الجنوبية وايجاد سبل لحل العقبات التي تواجههم وتم التطرق الى النماذج الوزارية الجديدة وطريقة تعبئتها.
وفي نهاية الاجتماع قدمت مديرة التمريض بالمنطقة الشكر الجزيل لمدير المجمع  بالنيابه الاستاذ عبدالرحمن بن عقيل الجهني ومدير ادارة التمريض على استضافة الاجتماع

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