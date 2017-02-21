وفاة سفير روسيا لدى الأمم المتحدة…صاحب الرقم القياسي في الفيتو ضد السوريين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية وفاة مندوب روسياالدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في نيويورك امس الاثنين، وقالت إنه توفي في مكان عمله قبل يوم واحد لبلوغه 65 عاما.

وتخرج الدبلوماسي الروسي الراحل عام 1974 في جامعة العلاقات الدولية بـالاتحاد السوفياتي (سابقا) حيث بدأ حياته الدبلوماسية، وعين في أبريل/نيسان 2006 ممثلا دائما لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، وممثلها لدى مجلس الأمن الدولي واستمر في منصبه هذا حتى وفاته.

كما سبق له العمل سفيرا لبلاده لدى كندا وبلجيكا، وكان الممثل الخاص لروسيا في المفاوضات حول يوغسلافيا السابقة (1992-1994).

ولم تكشف الوزارة تفاصيل عن ملابسات الوفاة، لكنها قالت إنه توفي بشكل مفاجئ، وقدمت التعازي لعائلته وأقاربه.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن الكرملين القول إن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى “ببالغ الأسى” نبأ وفاة تشوركين جراء سماعه الخبر، وأشاد بمهنية تشوركين وبراعته الدبلوماسية.

من جهتها نقلت صحيفة نيويورك بوست عن مصادر لم تسمها القول إن تشوركين كان قد نقل إلى مستشفى مانهاتن من السفارة الروسية بعد إصابته بوعكة تتعلق بمشكلة في القلب.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن تشوركين إنه “دبلوماسي عظيم. شخصية رائعة. رجل مبهر”.