إمارة عسير تحقق المركز الأول لأفضل تعاملات إلكترونية

حصدت إمارة منطقة عسير جائزة المركز الأول لأفضل لجنة تعاملات الكترونية فرع إمارات المناطق وذلك بملتقى أبشر للتعاملات الالكترونية الثالث وهي اللجنة التي حققت مخرجات ذات أهمية في تطوير الخدمات الإلكترونية والذي أقيم تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز .

وثمن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير التعاون بين كل من إمارة منطقة عسير ووكالة وزارة الداخلية لتقنية المعلومات وبرنامج ريادة ومركز المعلومات الوطني لتطوير التقنية في الإمارة ، مؤكداً على ضرورة أهمية المشاريع التقنية الرامية لتطوير العمل الداخلي في الإمارة ولتسهيل التواصل بين المراجع والإمارة .

جاء ذلك خلال أسقبال سمو أمير منطقة عسير بمكتبه بالإمارة اليوم سعادة وكيل إمارة منطقة عسير سليمان بن محمد الجريش وسعادة وكيل الإمارة للحقوق عوض محمد ال سعيد وسعادة المدير المالي والإداري عبدالعزيز العسبلي ومدير تقنية المعلومات ناصر القحطاني حيث قدم وكيل الإمارة لسمو الأمير فيصل بن خالد درع الجائزة .

يذكر أن ملتقى أبشر للتعاملات الإلكترونية يهدف إلى فتح آفاق وقنوات التبادل والتواصل بين كافة الجهات والقطاعات بالوزارة، إضافة إلى إمارات المناطق، بما يحقق المشاركة المعرفية وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها .

كما تمكن البوابة المواطن من الحصول على خدمات عدة دون الحاجة لمراجعة الإمارة، ومن بينها الاستعلام عن المعاملات، والاستدعاء الالكتروني، ونافذة تتيح للمواطن والمقيم مشاركة الأفكار التي تخدم التنمية في المنطقة .

الرؤية

تحويل خدمات الإمارة إلى خدمات إلكترونية فعالة بطريقة آمنه ومتكاملة وسهلة عبر قنوات متعددة .

الرسالة

تأهيل موارد بشرية مستدامة في مجال التعاملات الالكترونية الحكومية وتنمية ثقافة التعامل والابتكار لرفع كفاءة الخدمات المقدمة من قبل المارة وتعزيز خبرة المستفيدين في تعاملهم وتجاوبهم مع تلك الخدم

القيم

إظهار الريادة في كل ما نقوم به .

التفكير الإبداعي , وكيف يمكن أن نكون أفضل .

لا تنتظر , وبادر بالتنفيذ والتفاعل بايجابية

الدعم والمشاركة الفعالة .

نفتخر بتحقيق تقدم في كل يوم .

الخدمات

تقدم بوابة إمارة منطقة عسير

تمديد الزيارة للقادمين من خارج السعودية

الشكاوي

دليل الإمارة الإلكتروني والذي يحتوي على معلومات الاتصال كاملة

دليل القطاع الحكومي

دليل القطاع الخاص

طلبات الاستدعاء

الاستعلام بالرقم المجاني والهاتف التفاعلي وتطبيق الجوال