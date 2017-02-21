 انجاز أكثر من ثلاثين لوحة تشكيلية.. الأطفال المعوقين بعسير يختتمون ورشتهم الفنية بمشاركة “جسفت” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

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انجاز أكثر من ثلاثين لوحة تشكيلية.. الأطفال المعوقين بعسير يختتمون ورشتهم الفنية بمشاركة “جسفت”

انجاز أكثر من ثلاثين لوحة تشكيلية.. الأطفال المعوقين بعسير يختتمون ورشتهم الفنية بمشاركة “جسفت”
المناطق_عسير
اختتم اطفال مركز جمعية الأطفال المعوقين بعسير اليوم ورشتهم الفنية المقامة بمقر المركز ، والتي كانت على مدى الثلاثة أيام الماضية . وقد رسم الأطفال خلالها أكثر من ثلاثين لوحة فنية مختلفة بالتعاون مع عدد من الفنانين والفنانات التشكيلين من فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بعسير – جسفت – بإشراف مدير الجمعية الدكتورعلي المرزوق والأستاذة مها الزهراني معلمة الفنية بالمركز ، كما شارك اليوم في الورشة الفنية عدد من الأطفال الموهوبين في مدارس الذكر العالمية بخميس مشيط ، والابتدائية الثالثة والعشرون بأبها .
وقال مدير مركز الجمعية بعسير عبدالله المحسني ” سعداء اليوم جداً بالمخرجات الرائعة التي جنيناها من خلال هذه الورشة الفنية ، وباكتشاف العديد من المواهب الفنية لدى الأطفال المعوقين .
ووجه المحسني شكره للمرزوق ، ولـ – جستف – وللمدارس المشاركة لدعمهم لهذه الفكرة التي آتت ثمارها وحققت الأهداف المرجوة منها .

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