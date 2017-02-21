تركيا تحمّل إيران مسؤولية عدم الاستقرار في الشرق الأوسط

حمّل المتحدث باسم الخارجية التركية، الثلاثاء، إيران مسؤولية التوتّر وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكّداً أنها لا تتورّع عن إرسال من لجؤوا إليها من الأفغانيين إلى ساحات الحروب في المنطقة.

جاء ذلك في معرض رد حسين مفتي أوغلو، على تصريحات نظيره الإيراني، بهرام قاسمي، الذي قال الاثنين، إن بلاده “ستتحلّى بالصبر إزاء مواقف تركيا، لكن للصبر حدود”.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية: “تصريحات متحدث الخارجية الإيرانية غير مفهومة، ومرفوضة، خصوصاً أنها تأتي من بلد لا يتورّع عن إرسال من لجؤوا إليه بسبب الأزمات في المنطقة، إلى ساحات الحروب، في حين يصف الآخرين بأنهم المسؤولون عن التوتّر وعدم الاستقرار في المنطقة”.

ونقلت وكالة الأناضول عن مفتي أوغلو قوله: إن “إشادة قاسمي بسياسات بلاده الإقليمية، ووصفه لتلك السياسات بالعادلة، تتعارض بشكل كبير مع مخاوف الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي من سياسات طهران الإقليمية”.

وتابع: “على إيران الإقدام على خطوات بنّاءة، وإعادة النظر في سياساتها تجاه دول المنطقة، عوضاً عن اتهام الدول التي توجّه إليها الانتقادات”.