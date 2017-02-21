نشر قوة خاصة لمكافحة الجرائم تابعة للشرطة الماليزية أمام مشرحة مستشفى كوالالمبور لأغراض أمنية

نشرت الشرطة الماليزية مساءً أمس فوةً من فرقة المهمات الخاصة لمكافحة الجريمة المنظمة الماليزية تسمى “STAFOC”، أمام مشرحة مستشفى كوالالمبور العام، وذلك تحسباً لأي طارئ قد ينجم عن عرقلة التحقيقات في قضية مقتل المواطن الكوري الشمالي جونغ نام كيم.

وقال مساعد الإتصالات في شرطة دانغ وانغي محمد شكري كامان، أن انتشاراً للفرقة الخاصة بسبب حساسية تلك القضية، لذلك لا بد من التصرف بمسؤولية كبيرة، وليس كما روج البعض بسبب وصول ابن الضحية هان سول للتعرف على جثة والده في المشرحة.

وأوضح كامان أن نشر القوة يندرج تحت إطار الحفاظ على أمن المكان، وليس له علاقة بأي شيء آخر، كما أفاد أن الشرطة الماليزية استدعت مصور التلفزيون الكوري لاستجوابه صباح اليوم، لغرض التحقيق وتسجيل بياناته، وتم بعدها إطلاق سراحه.

وأكد أن الإستجواب جاء بعدما تلقينا بلاغات بوجود مصور مشبوه يتجول في مستشفى كوالالمبور، يذكر أن الإجراءات الأمنية شددت في المستشفى لحيلولة دون أي محاولة من أي جهة في استرداد جثة المواطن الكوري كيم جونغ نام.