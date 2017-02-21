أمير القصيم: حكومة خادم الحرمين الشريفين تشجع على فرص الاستثمار داخل المملكة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على تشجيع فرص الاستثمار داخل الممكلة العربية السعودية ، مدللاً على ذلك أن الدولة اطلقت هيئة لتوليد الوظائف ، مشيراً إلى أن لم يكن هناك تشجيع لفرص الاستثمار ، لن يكون هناك توفر للفرص الوظيفية ، داعياً إلى التعاون المطلق بين الغرف والأمانات والبلديات وباقي القطاعات الحكومية المعنية بتسهيل الإجراءات على المستثمرين ، مشيداً بما اطلقته وزارة التجارة بوجود مكتب متعدد للخدمات يوفر مايحتاجه المستثمر من عدد من القطاعات الحكومية تحت سقف واحد في بعض فروع وزارة التجارة ، مشدداً على ضرورة تسهيل كل وسائل الاسثمار ، وأن يكون هناك تعاون مثمر بين الجهات الحكومية جميعها ، لتسهيل اجراءات المستثمرين.

وقال سموه : إن بلادنا ولله الحمد لديها حرية الاقتصاد ، لأنه ليس لدينا احتكار الاقتصاد ، لوجود البنية الاقتصادية ومحفزات الاستثمار داخل مناطق المملكة ، متمنياً من رجال الأعمال أن يستثمرو هذه الفرصة في الاستثمار في المملكة ، لافتاً الانتباه إلى أن لم يكن هناك استثمار من أبناء البلد ، سنضطر إلى دعوة المستثمرين من خارج المملكة لتحريك وتنويع الاستثمار في المملكة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه الأسبوعي في قصر التوحيد بمدينة بريدة ، أمس الاثنين ، بحضور وكلاء وزارة التجارة والاستثمار ، ورؤساء مجالس الغرف السعودية بمناطق المملكة ، وأصحاب المعالي والفضيلة ، ووكلاء الإمارة ، ومسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة ، وأعيان المنطقة ، الذي خصص للحديث عن أهمية الاستثمار في تعزيز الاقتصاد ، لما يشكله من دعامة أساسية من دعامات النمو والتنمية ، كون المشاريع الاستثمارية تعد حجر الزاوية في بناء الاقتصاد الوطني ، وتسهم في تحسين الإنتاجية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ولما تكتسبه من أهمية مميزة في مختلف نواحي الحياة كمحرك للاقتصاد نحو التقدم والرقي والازدهار ، والعمل على خلق وإيجاد المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة ، ودور الغرف التجارية في التنمية المناطقية ، وتنوع مصادر الدخل الوطنية وتعزيز وتنويع استثمارات المناطق ، بالإضافة إلى دور الغرف التجارية كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم باسم الجميع بوكلاء وزارة التجارة وتنمية الاستثمار ، مبدياً اعتذار معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصيي ، لتعرضه لضرف طارئ ، مرحباً برؤساء الغرف السعودية من مختلف مناطق المملكة الذين يزورون المنطقة للمشاركة في هذه الجلسة وفي ملتقى الغرف السعودية الذي تستظيفه هذا العام غرفة عنيزة ، شاكراً غرفة عنيزة على استقبالهم لهذا الملتقى ، مفيداً أن مثل هذه اللقاءات تنمي الروح الوطنية والاجتماعية لدينا جميعاً ، متمنياً أن يكون حليف هذا الاجتماع التوفيق والسداد ، ولتحقيق رؤية 2030 لتنمية الاستثمار ، معتقداً أن هذا الموضوع جاء في وقته ، مشيداً بجهود ودعم رجال الأعمال في منطقة القصيم ، واصفاً سموه إياهم بأنهم من أكرم الرجال ، من خلال حرصهم ومبادرتهم الدائمة ومشاركتهم الاجتماعية والخيرية ، مفتخراً سموه بهم ، سائلاً الله لهم الوفيق ، مرحباً بجميع من جاء من مناطق المملكة ، مباركاً سموه على حصول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخلية على جائزة تنت لمكافحة الارهاب ، داعياً الله أن يديم على هذه البلاد عزها ورخائها واستقرارها ، وأن يحفظ لنا ولاة أمرنا ، مرحباً بمداخلات ومشاركات جميع الضيوف بما يخدم هذا المجال.

وقد بدأ لقاء سمو أمير منطقة القصيم بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، عقب ذلك تناول المتحدث الرئيسي للجلسة رئيس مجلس غرفة عنيزة محمد الموسى ، توجيه خادم الحرمين الشريفين باقرار خطة التحول الوطني 2020 ، وتحقيق رؤية 2030 من خلال اشراك القطاع الخاص في تنمية هذا البلاد ، التي حباها الله بعددٍ من الموارد التي قد لاتوجد في بعض دول العالم ، متحدثاً عن كيفية العمل والمهام المنوطة بالغرف التجارية ، مشيراً إلى أن تنظيم غرفة عنيزة للقاء مجلس الغرف السعودية له عدة اهداف.

عقبه تحدث رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالجوف رئيس مجلس الأعمال السعودي الدكتور حمدان السمرين عن إدراك القطاع الخاص ، بأن على عاتقهم الشيئ الكثير تجاه هذا الوطن ، بكونه الشريك الأساسي في تحقيق رؤية 2030 ، مؤكداً تطور القطاع الخاص السعودي ، الأمر الذي أسهم في نمو الدخل الاقتصادي للمملكة وخلف فرصاً للعمل لأبناء هذا الوطن ، مشيراً الى أن الاحصاءات تشير 1149 مليار ريال عام 2014 ، لوصوله إلى 1240 مليار ريال في عام 2016 ، رغم مرور هذه الأزمة الاقتصادية على مستوى العالم ، شاكراً لسموه هذا الاستقبال والضيافة.

أثر ذلك استعرض أمين عام لجنة تنمية الاستثمار في منطقة القصيم الدكتور يوسف بن عبدالله العريني عدداً من الميز الجاذبة للاستثمار في منطقة القصيم ، منها احتوائها على قرابة 308 مصانع ، ينفق بها أكثر من 14 مليار ، والموارد البشرية المتوفرة والقريبة في المنطقة ، وتوفر الأيدي العاملة الوطنية ، كاشفاً أن القصيم مصنفة من المناطق المناسبة جداً للصناعة الغذائية والدوائية ، وأن آخر تعداد سكاني للمنطقة يشير إلى أن عددهم بلغ أكثر من 1464000 نسمة ، وهي مربوطة بعدة طرق محورية ، أهمها طريق القصيم مكة المباشر الذي تبناه سموه ، وطريق القصيم الجبيل المباشر ، وطريق القصيم رفحاء المباشر ، وكلها طرق سريعة ، لافتاً الانتباه إلى أن القصيم تأتي في المرتبة الأخيرة في الفقر المطلق على مستوئ مناطق المملكة ، وانه يوجد بها أكبر إنتاج وتصدير للتمور لوجود أكثر من 7 ملايين نخلة على أرضها ، وأنها تصدر مانسبته 11 ‎%‎ من نسبة تصدير المملكة للشعير ، وانها تصدر ما نسبته 14 ‎%‎‎ من نسبة انتاج المملكة للخضار والفواكة والأعلاف ، وأنها تصدر مانسبته 26 ‎%‎ من نسبة إنتاج المملكة‎ للثروة الحيوانية ، مفيدً أنه يقام بها أكثر من 30 مهرجان سياحي واستثماري موزعة على مدار العام.

وبين أمين عام مجلس الغرف السعودية المهندس خالد بن محمد العتيبي دور الغرف السعودية في تنمية الاستثمار ، شاكراً غرفة عنيزة باستضافة انعقاد اجتماع مجلس الغرفة السعودية في منطقة القصيم ، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يؤكد دور الغرف السعودية بتنمية القطاع الخاص ورعاية مصالحه ، والوقوف مع القطاع الخاص في كافة قضاياه ، متحدثاً عن سعي الغرف في تنمية الاستثمار الاجنبي الذي بلغت قيمته 17 مليار دولار في عام 2000 م ، ليصل إلى أكثر نن 224 مليار دولار عام 2015 م ، وهي نسبة الاستثمار الاجنبي في الممكلة رغم الازمة المالية في العالم.

وتحدث عدداً من وكلاء وزاة التجارة عن ماتم من الانجازات في وزارة العمل في تحفيز الاستثمار ، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي ، من خلال تدشين عدد من المراكز الشاملة في عدد مناطق المملكة ، وتبسيط استخراج الفيز التجارية لتكون استخراجه خلال 24 ساعة ، وتعزيز المستوى المحلي ، ورفع مستوى وعي المستهلك والتاجر ، والعديد من المنجزات التي تساعد في تنمية القطاع الخاص ، وتحفز الاستثمار.

وأوضح وكيل الوزارة بدر الهداب من جانبه ، عن مايتعلق بمنظومة التشريعات والأنظمة واللوائح للتجارة والاستثمار ، ومختلف الأنشطة الاقتصادية بهدف تحسين البيئة الاقتصادية ، وتُعين التجار في بناء علاقتهم التجارية ، التي تساعد في تحسين البيئة الاستثمارية ، وتشجيع فئة الشباب ، التي هدفها بث الثقة في نفوس المستثمرين ، وتشجيع رأس المال الجبان ، وتطوير الفرص الاستثمارية في المملكة ، لافتاً الأنظار إلى أن هدف اللقاء هو بناء علاقة مستمرة والتعاون مع مجلس الغرف ، لتطوير كل المبادرات التي تدعم الاستثمار ، وتحل اشكالات الاستثمار ، شاكراً سموه على اتاحة له الفرصة في هذا اللقاء.

ثم تحدث مدير مطار الأمير محمد بن نايف بالقصيم محمد بن مجلاد عن تجربة المطار التي بدأت عام 2011 ،بفتح المجال للطيران الدولي التجاري ، التي بلغت قرابة 13 شركة طيران ، حتى حققت العام الماضي أكثر من 1900000 راكب ، من خلال أكثر من 16 رحلة دولية و10 رحلات داخلية في الاسبوع ، وعن جانب الشحن الجوي الذي تضاعف أكثر من 3000 الاف بالمئة ، كاشفاً أنه هناك عدة عروض من شركات الطيران الأردني والماليزية ، مفيداً أن عجلة التنمية مازالت مستمرة في مطار الامير محمد بن نايف بالقصيم ، وانه هناك فرص استثمارية فيه.

وفي نهاية اللقاء ، شارك العديد من الحضور بطرح مداخلاتهم وتعليقاتهم ، حول تشجيع الاستثمار في المملكة عامة وفي منطقة القصيم خاصة.