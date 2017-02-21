صحـة وتعليم نجـران تـدشن رشـاقــة

دشن مدير عام صحة نجران خالد بن عايض العسيري ومدير عام التعليم بنجران الدكتور محسن بن علي حكمي صباح اليوم الثلاثاء مبادرة خفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات (رشاقة) وذلك بمدرسة موسى بن نصير الابتدائية .

كإحدى المبادرات التي تسعى وزارة الصحة من خلالها لحشد الموارد والجهود المشتركة للجهات المعنية على المستوى الوطني لتخفيف عبء السمنة على المواطن والمجتمع، وتعزيز نمط الحياة الصحية من خلال تحسين السلوك الغذائي وزيادة النشاط البدني للطلاب والطالبات، نظراً إلى ارتباطها بالعديد من الأمراض غير المعدية مثل السكري وأمراض القلب والسرطان وارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل وغيـرها.

كما تهدف المبادرة لخفض معدلات انتشار السمنة بين الأطفال والمراهقين في السن المدرسي في المملكة بنسبة 5% خلال الخمس سنوات القادمة في المدارس المختارة .