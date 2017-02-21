 مركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض يرفّه عن نزلائة بمجموعة من البرامج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

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مركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض يرفّه عن نزلائة بمجموعة من البرامج

مركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض يرفّه عن نزلائة بمجموعة من البرامج
المناطق - الرياض

نظم مركز التأهيل الشامل للذكور التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأيام الماضية جملة من الأنشطة والبرامج الترفيهية مابين داخلية وخارجية موجهة لنزلاء المركز من فئة شديدي الإعاقة.

‎وقد اشتملت هذه البرامج على العديد من المسابقات والألعاب الخفيفة في الساحة الخارجية للمركز روعي فيها محاكاة المستوى الإدراكي لهم حيث تنافسوا فيما بينهم حسب قدراتهم ، إضافة إلى اصطحاب النزلاء المدركين في رحلات للمنتزهات البرية القريبة ، وزيارة لبعض لمواقع الألعاب الترفيهية قضى خلالها النزلاء وقتا ممتعا، وذلك ضمن البرامج والأنشطة التي ينظمها المركز لنزلائه طيلة أيام العام .

‎وقال “خضر الزهراني” مدير مركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض : إننا في المركز نحرص على تفعيل البرامج والأنشطة وإقامتها بشكل متواصل مع الحرص على تنوعها لتشمل الألعاب والمسابقات والرحلات والزيارات والحفلات الداخلية بمشاركة منسوبي المركز ، إلى جانب المشاركة في المناسبات المختلفة ، وهذا يعد جزءا من واجباتنا نحو هذه الفئة.

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