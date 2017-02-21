 البازعي يدشن المنطقة الذكية في صناعي أملج  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

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البازعي يدشن المنطقة الذكية في صناعي أملج 

البازعي يدشن المنطقة الذكية في صناعي أملج 
المناطق - أملج - فايز السميري
دشن محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي مشروع المنطقة  الذكية على الطاقة الشمسية في المعهد الصناعي الثانوي بحضور مدير إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك فهد المطيري ومدير المعهد عبدالرحمن قاسم ملائكه واستمع “البازعي” الى شرح مفصل عن المشروع الذي قام بتصميمه وإنشائه طلاب المعهد ويحتوي على عدد من المظلات الذكية المزودة بدوائر كهربائية بها مخارج كهرباء ويو اس بي وإنارة حساسة تضئ إثناء الجلوس تحتها وبطارية يتم شحنها بالنهار لتغذي المظلة ليلاً وهذه الدائرة تعتمد على الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية  بالإضافة إلى النافورة (الراقصة ) المتغيرة التي تعمل على التوربينات الهوائية.
واوضح المهندس حسين النخلي المشرف على المشروع ان هذه الفكرة يمكن تطبيقها والاستفادة منها في المراكب البحرية والهجر التي لا تخدمها الكهرباء وهي منخفضة التكاليف وتعتمد على الموارد البديلة للطاقة .

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