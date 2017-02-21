 أجهزة نظام الأسد الأمنية تقتحم مؤسسات تربوية تابعة للأونروا قرب حلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

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أجهزة نظام الأسد الأمنية تقتحم مؤسسات تربوية تابعة للأونروا قرب حلب

أجهزة نظام الأسد الأمنية تقتحم مؤسسات تربوية تابعة للأونروا قرب حلب
واس - بيروت

اقتحمت دوريات من أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري اليوم مؤسسات تربوية تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قرب مدينة حلب شمال سوريا واعتقلت عددا من المدرسين والموظفين ومدراء مدارس.
وأعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري اقتحمت اليوم مدرسة عكا الاعدادية التابعة للأونروا في مخيم النيرب واعتقلت مدير المدرسة محمد وليد رافع وذلك بعد مداهمة المدرسة وتفتيشها.
مما يذكر أن الأجهزة الأمنية السورية تواصل اعتقال 94 لاجئاً من أبناء مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين بحسب الاحصائيات الموثقة لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في حين بلغت الحصيلة الإجمالية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية 1165 معتقلاً.

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