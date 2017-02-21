 المتمردون يتكبدون خسائر كبيرة في غارات على مواقعهم في صعدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

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المتمردون يتكبدون خسائر كبيرة في غارات على مواقعهم في صعدة

المتمردون يتكبدون خسائر كبيرة في غارات على مواقعهم في صعدة
المناطق - وكالات

أعلنت مصادر يمنية سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين الحوثيين اليوم الثلاثاء في غارات مكثفة نفذتها مقاتلات التحالف العربي على بلدة ريفية في معقل الحوثيين بصعدة أقصى الشمال اليمني.

وقالت مصادر يمنية وفقا لـ24 “إن طيران التحالف العربي شن غارات مكثفة على مواقع الحوثيين في بلدة باقم شمال صعدة، صباح ومساء الثلاثاء ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في الموقع المستهدفة وتدمير أسلحة، كانت في تلك المواقع”.

وقال سكان إن طيران التحالف يشن غارات مكثفة على مواقع المتمردين في باقم منذ صباح الثلاثاء وحتى المساء، الأمر الذي رجحت مصادر أن تكون هذه الغارات المكثفة مقدمة لعملية عسكرية على الأرض في معقل المتمردين، من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

واستعادت القوات الموالية للشرعية بلدة البقع وأجزاء من كتاف بصعدة في أعقاب عملية عسكرية مدعومة من تحالف إعادة الشرعية في اليمن.

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