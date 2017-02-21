الانضباط ترفض الدعوى المقامة من نادي النصر ضد مدير الاحتراف بنادي الشباب

رفضة لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي اليوم الثلاثاء الدعوى المقامة من نادي النصر ضد مدير الاحتراف بنادي الشباب ماجد المرزوقي بدعوى إساءته للمدعي إعلامياً، لعدم ثبوت الإساءة.

ورفضت اللجنة أيضا الدعوى المقامة من مقيم الحكام فايز الكابلي ضد الحكم محمد المرواني بدعوى إساءته للمدعي إعلامياً، لعدم ثبوت الإساءة.

وغرمة لجنة الانضباط توقف أمين عام نادي التعاون علي الشايعي (مباراتين) وغرامة 40000 لمحاولته التهجم على مسؤول المباراة في لقاء الاتحاد بدوري جميل.

وأوقفت الانضباط نائب رئيس نادي التعاون فيصل أباالخيل (مباراتين) وفرضة غرامة مقداراها 40000 ريال لمحاولته التهجم على مسؤول المباراة للقاء الاتحاد بدوري جميل، فيما رفضة لجنة الاحتراف احتجاج نادي التعاون على حكم مباراة الاتحاد بدوري جميل القاضي بمنح اللاعب محمد أبو سبعان البطاقة الحمراء في اللقاء.

وكانت إدارة النصر قد تقدمت بشكوى رسمية ضد المرزوقي للاتحاد السعودي لكرة القدم على ما تضمنه تصريحه من اتهامات مسيئة لنادي النصر من خلال ظهوره عبر برنامج “آخر شوط” وزعمه أن أحد مسؤولي نادي النصر فاوض أحد لاعبي الشباب بعد نهاية مباراة النصر والشباب.