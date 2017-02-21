 الهلال السعودي يتعادل مع بيروزي الإيراني في دوري أبطال آسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

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الهلال السعودي يتعادل مع بيروزي الإيراني في دوري أبطال آسيا

الهلال السعودي يتعادل مع بيروزي الإيراني في دوري أبطال آسيا
المناطق - متابعات

استهل فريق الهلال مباراته الآسيوية الأولى بالتعادل أمام فريق بيروزي الإيراني بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بمسقط، الذي شهد حضوراً مميزاً من قبل الجماهير الهلالية.

وتقدم بيروزي بالهدف الأول عن طريق محسن مسلمان في الدقيقة 68 بعد تسديدة زاحفة على يسار الحارس المعيوف.

وأدرك كارلوس إدواردو التعادل للهلال في الدقيقة 82 عن طريق رأسية رائعة.

الجدير بالذكر أن مجموعة الهلال الآسيوية تضم كلاً من بيروزي الإيراني، والوحدة الإماراتي، والريان القطري.

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