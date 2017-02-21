 بحث ترتيبات موسم الحج للمواطنين السوريين لهذا العام ١٤٣٨هـ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

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بحث ترتيبات موسم الحج للمواطنين السوريين لهذا العام ١٤٣٨هـ

بحث ترتيبات موسم الحج للمواطنين السوريين لهذا العام ١٤٣٨هـ
المناطق - القريات
عقد رئيس القسم القنصلي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في عمان اليوم الدكتور صالح بن على بديوي،  اجتماعاً تنسيقياً مع لجنة الحج السورية بحضور نائب رئيس لجنة الحج السورية مدير لجنة الحج سامر بيرقدار  لمناقشة ترتيبات حج هذا العام ١٤٣٨هـ .
من جهته نقل رئيس القسم القنصلي بالسفارة تحيات سفير خادم الحرمين لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، وتوجيهاته حيال تقديم كافة التسهيلات للاشقاء السوريين لأداء مناسك الحج  بكل يسر وسهولة.
وثمن بيرقدار الجهود الكبيرة التي تبذلها سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن لتقديم كافة التسهيلات لخدمة زوار بيت الله الحرام والمشاعرالمقدسة .
واثنى الوفد السوري على الجهود التي تبذلها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين تجاه الجميع لخدمة ضيوف الرحمن في كافة المجالات .
وقال المتحدث الرسمي للسفارة عبدالسلام بن عبدالله العنزي بأن القسم القنصلي بالسفارة انهى لغاية اليوم من بداية موسم العمرة مايقارب ٢٥٠ الف تأشيرة عمرة  للأشقاء لكل من الجنسيةالأردنية والسورية والعراقية والفلسطينية وعرب ٤٨ والمقيمين على الاراضي الأردنية.

 

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