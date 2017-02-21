داخلية البحرين: القبض على 20 مطلوبا في قضايا إرهابية بينهم 4 نساء

أعلنت الداخلية البحرينية القبض على 20 مطلوبا في قضايا إرهابية بينهم 4 نساء، خلال عمليات بحث وتحري أسفرت عن إحباط محاولة تهريب مطلوبين في قضايا إرهابية، بحرا إلى إيران.

وأكدت الداخلية أن النساء المقبوض عليهن كان لهن دور في إيواء مطلوبين وهاربين والتستر عليهم ، مبينة أن التحريات دلت على أن من بين المقبوض عليهم، مطلوب أقر بقتله الملازم أول هشام الحمادي بطلق ناري في البحرين، إضافة إلى اثنان متورطان في إنشاء مخزن سري لتصنيع المتفجرات

وأضافت الداخلية: ” كشفت المعلومات أن 8 من المقبوض عليهم، تلقوا تدريبات عسكرية على السلاح واستخدام المواد المتفجرة في كل من إيران والعراق”.