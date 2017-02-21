 ولي ولي العهد يلتقي كبير المستشارين العسكريين لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الدفاع البريطانية ويبحثان التعاون الثنائي ومستجدات المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

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ولي ولي العهد يلتقي كبير المستشارين العسكريين لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الدفاع البريطانية ويبحثان التعاون الثنائي ومستجدات المنطقة

ولي ولي العهد يلتقي كبير المستشارين العسكريين لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الدفاع البريطانية ويبحثان التعاون الثنائي ومستجدات المنطقة
واس - الرياض

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض اليوم، كبير المستشارين العسكريين لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الدفاع البريطانية الفريق توم بيكيت.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها خاصة في المجال العسكري، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.
حضر اللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري، وعدد من المسؤولين في البلدين.

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