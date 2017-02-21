 اختتام دورة التصوير الفوتوغرافي في لجنة التنمية  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

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اختتام دورة التصوير الفوتوغرافي في لجنة التنمية 

اختتام دورة التصوير الفوتوغرافي في لجنة التنمية 
المناطق - الرياض
بمشاركة 40 مصوراً من مختلف المجالات ، اختتمت اليوم( الثلاثاء) دورة التصوير الفوتوغرافي  التي نظمتها لجنة التنمية ، ضمن سلسلة برامجها الإعلامية.
وكانت الدورة التي قدمها المدرب المعتمد والمصور المحترف الأستاذ رائد المالكي  قد بدأت أمس (الاثنين ) تحت عنوان “يوم في حياة المصور ”، وحظيت الدورة بمشاركة واسعة من قبل المصورين المحترفين والهواة،
ويشار إلى أن حسابات  لجنة التنمية في تويتر واسنتغرام أعلنت سابقاً عن تنظيم دورات وندوات .، في مجالات متنوعة،
من ناحيته، أكد المدير التنفيذي بلجنة التنمية أ/ محمد القرني  أن هذه الخطوة تأتي لتأكيد دور اللجآن في خدمة أبناء المجتمع، في إطار الدور الاجتماعي للجنة العريقة تجاه شباب المجتمع.
وأضاف: “اختيار عناوين هذه الدورات يأتي لارتباطها الوثيق بالمجال الصحفي ، وحاجة المجتمع والشباب السعودي إلى التطور المستمر في كافة المجالات المحيطة به .
وقدمت لجنة التنمية   شكرها لصحيفة الرأي على مساهمتها الفاعلة في خدمة أبناء المجتمع الراعية للدورات الإعلامية  .

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