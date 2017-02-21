 مرور جازان يحتجز مركبة نقل عكست الطريق بسرعة عالية  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 21 فبراير 2017 ميلاديا

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مرور جازان يحتجز مركبة نقل عكست الطريق بسرعة عالية 

مرور جازان يحتجز مركبة نقل عكست الطريق بسرعة عالية 
المناطق - جازان

قامت إدارة مرور منطقة جازان بإحالة قائد مركبة نقل تتبع أحد الشركات الى هيئة الجزاءات لاتخاذ العقوبات المناسبة عقب أن وثق مواطن بمقطع قيام قائد المركبة بعكس اتجاه طريق بترومين – الاستاد الرياضي ويسير بسرعة عالية.
ووجه مدير مرور منطقة جازان العقيد راشد بن سعيد الغامدي بمتابعة مركبة النقل والعثور عليها عقب التعرف على شعار الشركة والتوصل الى موقعها وجرى إستيقاف المركبة والتحفظ على قائدها وإحالته إلى هيئة الجزاءات لتطبيق النظام بحقه حفاظا على سلامة الآخرين.

وحذر مدير مرور جازان المتهورين بأن النظام سيكون رادعا له ولغيره لإيقاف العبث بأرواح الأبرياء وممتلكات الآخرين، مشيدا بتعاون وتجاوب المواطن والذي يعد رجل الأمن الأول
مقدرا بلاغاتهم عن اَي تهور أو تجاوز على انظمة المرور وأن تواصلهم  محل العناية والتقدير والإهتمام.
مبينا جهود رجال المرور وتفاعلهم في كافة البلاغات لكل ما يحقق الأمن والسلامة للجميع.

وأشار العقيد الغامدي أهمية التقيد والالتزام بقوانين وأنظمة المرور مشيرا إلى أن رجال ودوريات المرور تعمل في كل مكان وعلى مدار الساعة ويساندهم المواطنين الغيورين على دينهم ووطنهم ومكتسباته.
مؤكدا أن دوريات المرور تقوم بحملات مكثفة  على كافة الطرقات للحد من وقوع الحوادث المرورية والتي يذهب ضحيتها الأبرياء بدون ذنب .

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