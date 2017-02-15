رئيس أذربيجان يعيّن زوجته نائباً له

عيّن رئيس أذربيجان إلهام علييف زوجته مهريبان في منصب النائب الأول له، في قرار نشر اليوم الثلاثاء على موقع الرئاسة الإلكتروني.

ولم يحدد القرار مهمات معينة لمهريبان علييف (52 عاماً)، لكن الدستور ينص على أن شاغل هذا المنصب ينوب عن الرئيس في حال سفره إلى الخارج.

وتقرّرت مناصب نائب الرئيس والنائب الأول له، وهو منصب أرفع، العام الماضي في استفتاء دستوري فتح الطريق أمام نقل السلطات الرئاسية في حال عجز الرئيس عن القيام بها. وتضمن الاستفتاء زيادة عدد سنوات الفترة الرئاسية الواحدة من 5 إلى 7، وكان استفتاء سابق رفع القيد عن تعدد فترات الرئاسة.

ولا يزال منصب نائب الرئيس الآخر شاغراً. وخلف إلهام والده حيدر في العام 2003، والذي حكم أذربيجان الغنية بالنفط منذ العام 1993.

وتتهم مؤسسات أوروبية ومنظمات حقوقية سلطات أذربيجان بتقييد حرية التعبير، لكن السلطات تنفي ذلك.