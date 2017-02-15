 تفعيل اسبوع الشجرة في محافظة السليل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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تفعيل اسبوع الشجرة في محافظة السليل

تفعيل اسبوع الشجرة في محافظة السليل
المناطق - الرياض - فاطمة العنزي

اقام فرع الزراعة بمحافظة السليل حفل تدشين اسبوع الشجرة.الاربعون تحت شعار (الشجرة حياتنا)على شرف سعادة وكيل محافظة السليل أ/عبدالله بن علي السليس.وبحضور رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وعددمن الاهالي وطلاب المدارس..وقد القى مدير فرع الزراعة.بالسليل أ/سهل بن  سعد ال ابو اسباع.كلمة خلال الحفل اشار فيها عن اهمية زراعة الشجرة والمحافظة عليها  واهميتها في حماية البيئة .كما شارك طلاب المادارس ضمن تفعيل هذا الاسبوع الشجرة.بزارعة الشجرة في مدارسهم .وعمل لهم مسابقة افضل (١٠)لوحة معبرة عن اسبوع الشجرة.وتم تخصيص جوائز لتشجيعهم ..وشاهد الحضور عرض على الطبيعة عن حشرة  سوسة  النخيل الحمراء واضرارها على النخلة وطرق انتشارها .والجهود المبذولة لمكافحتها من الفرع الزراعي بالمحافظة

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