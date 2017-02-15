 أمطار متفرقة على منطقة الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إدارة التقنية تقوم بجولة وقائية على جميع الأجهزة بإدارات الوكالة ورش عمل بلجنة تنمية الخرمة تعنى بالشباب والنظرة المستقبلية لـ اللجنة حملة على مقاهي الطرق السريعة بمكة المكرمة مسؤول عسكري أمريكي : القارب الحوثي الذي هاجم الفرقاطة السعودية لم يكن إلا قاربًا تم التحكم فيه عن بعد بالفيديو : الحجاب يتسبب في إلغاء زيارة المرشحة لرئاسة فرنسا لدار الفتوى اللبنانية التجارة تضبط 20 طناً من المواد الغذائية الفاسدة بمستودع في الرياض دي ميستورا: مفاوضات جنيف تركز على ثلاثة محاور أمطار متفرقة على منطقة الباحة رئيس مجلس النواب الأردني من إيران: نرفض التدخل بشؤون الدول العربية تفعيل اسبوع الشجرة في محافظة السليل رئيس أذربيجان يعيّن زوجته نائباً له الأهلي السعودي يفوز 2-0 على بونيودكور الأوزبكي

أمطار متفرقة على منطقة الباحة

أمطار متفرقة على منطقة الباحة
واس - الباحة

هطلت اليوم أمطار متفرقة على منطقة الباحة من خفيفة إلى متوسطة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراه شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بني حسن والمندق والقرى والمراكز التابعة لها , ارتوت على أثرها الأرض .
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>