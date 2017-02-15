هطلت اليوم أمطار متفرقة على منطقة الباحة من خفيفة إلى متوسطة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراه شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بني حسن والمندق والقرى والمراكز التابعة لها , ارتوت على أثرها الأرض .
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .
أمطار متفرقة على منطقة الباحة
هطلت اليوم أمطار متفرقة على منطقة الباحة من خفيفة إلى متوسطة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراه شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بني حسن والمندق والقرى والمراكز التابعة لها , ارتوت على أثرها الأرض .
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