دي ميستورا: مفاوضات جنيف تركز على ثلاثة محاور

أعلنت المتحدثة باسم مكتب مبعوث الأمين العام للامم المتحدة الخاص لسوريا يارا شريف، اليوم الثلاثاء، أن “جدول أعمال مفاوضات جنيف بين الأطراف السورية، والذي يستند إلى قرارات مجلس الأمن ستبحث في ثلاثة مجموعات من القضايا.

وأوضحت شريف أن “هذه المحاور تتمثل بحكم موثوق وشامل وغير طائفي فى سوريا، إضافةً إلى جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد ثم انتخابات حرة ونزيهة، وفقاً للدستور الجديد وتدار تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية للشفافية، وبمشاركة جميع السوريين بمن فيهم من في الشتات.

وأفادت المتحدثة بأن “المبعوث الخاص يتطلع لاستقبال الأطراف السورية المشاركة فى المحادثات، والتي ستنطلق الخميس 23 فبراير(شباط) بشكل رسمي وأنه يضع التريبات النهائية ومستمر فى مشاوراته الخاصة بالمحادثات مع الأطراف السورية والجهات الفاعلة الدولية.