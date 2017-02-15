التجارة تضبط 20 طناً من المواد الغذائية الفاسدة بمستودع في الرياض

كشف بلاغ من أحد المواطنين لوزارة التجارة عن ضبطية كبيرة من المنتجات الغذائية الفاسدة، حيث أبلغ المواطن الوزارة بوجود المنتجات الفاسدة بإحدى الاستراحات، ما دعا الوزارة إلى مراقبتها ومداهمتها بالتعاون مع أمانة الرياض والحملة الأمنية المشتركة.

وأوضحت التجارة أن الاستراحة تقع في حي المصانع، وكانت مخصصة كحظائر للأغنام والأبقار وغير صالحة للتخزين بالرياض، وتقوم بتخزين مواد غذائية، واتضح لفريق المداهمة أنهم يقومون بتخزين مواد غذائية مرتجعة وفاسدة، بالإضافة إلى سوء التخزين، ومن ثم يتم تعبئة تلك المواد وتغليفها وإنزالها للسوق من جديد.

وتضمنت المنتجات المضبوطة ما يقارب نحو مليون استيكر وغلاف، وتحمل تواريخ مغايرة للتواريخ الأصلية لصلاحية المنتجات، بالإضافة إلى نحو ٢٠٠٠ علبة زيت زيتون سيئة التخزين، و٢ طن ملوخية مجففة لإعادة تعبئتها، و٣ أطنان بقوليات متنوعة تشمل العدس والفول، ومنتجات أخرى تشمل السحلب و٢ طن قهوة مختلفة الأنواع معبأة في أكياس علي أنها قهوه فرنسية، و

٣ أطنان حلويات شامية ومكسرات، وطن مخللات فاسدة، و٢ طن زعتر، و٢ طن سمن غنم، و٢ طن شواهي عطار متنوعة وكركديه، وعدد ٣ أطنان صويا، وتم خلال المداهمة القبض على العمالة المخالفة وإحالتهم مع صاحب الاستراحة للجهات الأمنية لاتخاذ العقوبات النظامية