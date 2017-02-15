بالفيديو : الحجاب يتسبب في إلغاء زيارة المرشحة لرئاسة فرنسا لدار الفتوى اللبنانية

ألغيت زيارة المرشحة الفرنسية “ماريان لوبان” إلى دار الفتوى اللبنانية، بعدما رفض المفتي الشيخ دريان الزيارة لأن المرشحة لم تلتزم بارتداء الحجاب، حيثُ اتصل بها مدير المراسم بدار الفتوى الشيخ الجبير ليُبلغها بضرورة ارتداء الحجاب.

وتفصيلاً، ردت المرشحة “ماريان” على ذلك برفضها ارتداء الحجاب وتمسكها بالتقاليد المسيحية، مؤكدة أنها فرنسية مسيحية محتشمة لا تقبل أن يتم فرض شروط إسلامية عليها، مذكرة بمواقفها في مساندة المسلمين في فرنسا عندما منع الحجاب في بلادها.

واستشهدت بمقابلات أجرتها مع مسؤولين لبنانيين لم يطلبوا منها ذلك، مثل لقائها بالرئيس الحريري وعدد من الوزراء المسلمين، مؤكدة أن “كردينال فرنسا” لم يطلب من المسلمات خلع الحجاب ولا يفرض عليهن ذلك، في الوقت الذي وقفت جانبها العديد من المواقع الإلكترونية في فرنسا وأيّدتها بشدة في موقفها.