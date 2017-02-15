مسؤول عسكري أمريكي : القارب الحوثي الذي هاجم الفرقاطة السعودية لم يكن إلا قاربًا تم التحكم فيه عن بعد

أكد مسؤول عسكري أمريكي أن القارب الحوثي الذي هاجم الفرقاطة السعودية في 30 يناير في البحر الأحمر وانفجر بها، لم يكن إلا قاربًا تم التحكم فيه عن بعد، محذرًا من امتلاك الحوثيين لمثل هذه النوعية من الأسلحة لكونها ليس من السهل تطويرها، إضافة إلى أنه بالتأكيد فإن تلك الأسلحة لا تخص الحوثيين وليست من اختراعهم.

وأوضح “نائب الأدميرال، “كيفن دونيجان”، وهو قائد الأسطول الأمريكي ومقره البحرين وقائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، أن تقييمه هو أن ما استخدم في مهاجمة الفرقاطة كان قاربًا من دون قائد، وفقًا لـ “ديفنس نيوز”.

وأشار إلى أن الهجوم يعتبر هو الاستخدام الأول المؤكد لهذا السلاح، وهو يمثل تهديدًا واسعًا أكبر من الزوارق الانتحارية التقليدية، كما يظهر بوضوح وجود قوات خارجية تساعد الحوثيين، معتقدًا أن هذا القارب من المؤكد أن الحوثيين حصلوا عليه من إيران لكنه غير متأكد من تصنيعه هناك، بحسب وصفه.