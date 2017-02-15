 حملة على مقاهي الطرق السريعة بمكة المكرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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حملة على مقاهي الطرق السريعة بمكة المكرمة

حملة على مقاهي الطرق السريعة بمكة المكرمة
المناطق - مكة - عادل الزهراني

نفذت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة أمس جولة ميدانية شملت عدد من المقاهي والمطاعم الواقعه على الطرق السريعه داخل نطاق البلدية والتي تشهد إقبالا من مرتادي الطرق ، وقد تم إغلاق عدد منها  لوجود ملاحظات صحية وبيئية عليها وبسبب تدني مستوى النظافة والإخلال بالعديد من الاشتراطات الصحية ، وبعد قيام الفرق الرقابية بالتفتيش على تلك المقاهي والمطاعم وأماكن التحضير بها .

اوضح ذلك المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعيه وقال ان البلدية شكلت فريقا رقابيا يضم كلاً من : مروان بوقس ومعتز الغامدي ووديع ركة وفارس الندوي وعبدالله بنفلي وفيصل الحكمي واحمد عقيل وعبدالاله الخزاعي ومعتصم الحربي وخالد الحربي وحماد الحارثي ، وبمشاركة قسم الاسواق والنظافة والمرافق وصحة البيئة ، وتم الوقوف على عدد من المقاهي والمطاعم ، واسفرت الحملة عن مصادرة (40) كيلو من الدواجن والكبدة وعدد (3) بتوجازات و(2) أنابيب غاز و(47)صحن مختلفة الاحجام و(4)  قدور ظغط ، اضافة الى كمية كبيرة من المعسل والجراك والشيش المستخدمة .

وأكد رئيس البلدية بأن الفرق الرقابية تقوم بالجولات التفتيشية على تلك المحلات بشكل مفاجئ، للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية وسلامة الأطعمة المعروضة والأدوات المستخدمة والعاملين ، وذلك حرصا على تحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي

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