حملة على مقاهي الطرق السريعة بمكة المكرمة

نفذت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة أمس جولة ميدانية شملت عدد من المقاهي والمطاعم الواقعه على الطرق السريعه داخل نطاق البلدية والتي تشهد إقبالا من مرتادي الطرق ، وقد تم إغلاق عدد منها لوجود ملاحظات صحية وبيئية عليها وبسبب تدني مستوى النظافة والإخلال بالعديد من الاشتراطات الصحية ، وبعد قيام الفرق الرقابية بالتفتيش على تلك المقاهي والمطاعم وأماكن التحضير بها .

اوضح ذلك المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعيه وقال ان البلدية شكلت فريقا رقابيا يضم كلاً من : مروان بوقس ومعتز الغامدي ووديع ركة وفارس الندوي وعبدالله بنفلي وفيصل الحكمي واحمد عقيل وعبدالاله الخزاعي ومعتصم الحربي وخالد الحربي وحماد الحارثي ، وبمشاركة قسم الاسواق والنظافة والمرافق وصحة البيئة ، وتم الوقوف على عدد من المقاهي والمطاعم ، واسفرت الحملة عن مصادرة (40) كيلو من الدواجن والكبدة وعدد (3) بتوجازات و(2) أنابيب غاز و(47)صحن مختلفة الاحجام و(4) قدور ظغط ، اضافة الى كمية كبيرة من المعسل والجراك والشيش المستخدمة .

وأكد رئيس البلدية بأن الفرق الرقابية تقوم بالجولات التفتيشية على تلك المحلات بشكل مفاجئ، للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية وسلامة الأطعمة المعروضة والأدوات المستخدمة والعاملين ، وذلك حرصا على تحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي