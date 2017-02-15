 ورش عمل بلجنة تنمية الخرمة تعنى بالشباب والنظرة المستقبلية لـ اللجنة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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ورش عمل بلجنة تنمية الخرمة تعنى بالشباب والنظرة المستقبلية لـ اللجنة

ورش عمل بلجنة تنمية الخرمة تعنى بالشباب والنظرة المستقبلية لـ اللجنة
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

نفذت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمحافظة الخرمة هذا اليوم الثلاثاء ورشتي عمل بالتعاون مع مجموعة من الأساتذة التربويين والإعلاميين والشباب المتطوعين وكان عنوان ورشة العمل الأولى : بعض المظاهر السلوكية للشباب وسبل حلها
وتم طرح مبادرة تنفذها لجنة التنمية بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة وبإستضافة ومشاركة رئيس المحكمة وإدارة المرور ومكافحة المخدرات بالمحافظة وأحد الأطباء المتخصصين وبإذن الله تعالى سيتم إعلان وقت المبادرة وتفاصيلها قريباً ؛
وبعد ذلك بدأت ورشة العمل الثانية بعنوان : رؤية وتطوير
تم من خلالها طرح البرامج والمشاريع المستقبلية للعام المالي 2017 م وقد تنوع الطرح بين البرامج الإجتماعية والتنموية والدورات التدريبية والملتقيات ومهارات سوق العمل وتمكين الشباب وزيادة عدد المتطوعين والمساهمة المجتمعية وفقاً لرؤية 2030
ويتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة  لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمحافظة الخرمة شكرهم وتقديرهم وإعتزازهم بالمشاركين والحضور لورش العمل شاكرين لهم إهتمامهم بتطوير المجتمع وتنميته .

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