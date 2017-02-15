إدارة التقنية تقوم بجولة وقائية على جميع الأجهزة بإدارات الوكالة

حرصا من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على التأكد من سير العمل فقد قامت إدارة تقنية المعلومات بالوكالة بعمل جولة وقائية للأجهزة التقنية على جميع الأجهزة بإدارة الوكالة .

وأوضح مدير إدارة تقنية المعلومات الأستاذ ماجد بن أحمد المزيني أنه تم التأكد من سلامة جميع الأجهزة في الإدارات المعنية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والتأكد من جاهزيتها للعمل بالشكل المطلوب .

وأضاف المزيني ” تم أيضا التأكد من ربط الأجهزة بالشبكة الداخلية والتأكد من نسب الأحبار في الطابعات وسلامة أسلاك الشبكة المتصلة بها مؤكدا على ضرورة عمل هذه الجولة الوقائية بشكل دوري .”