 وزير الإسكان: لا محسوبيات في توزيع منتجاتنا.. والمشكلة ليست في المملكة فقط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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وزير الإسكان: لا محسوبيات في توزيع منتجاتنا.. والمشكلة ليست في المملكة فقط

وزير الإسكان: لا محسوبيات في توزيع منتجاتنا.. والمشكلة ليست في المملكة فقط
المناطق - الرياض

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، عن إطلاق شركة لإعادة التمويل، سيبدأ عملها الفعلي نهاية مارس القادم، وقد تم تكليفه شخصيا برئاسة مجلس إدارتها، تتصدى لمحافظ البنوك، وإعادة ضخ السيولة، لافتا إلى وضع آلية جديدة للصندوق العقاري لزيادة دعم المستفيدين، 

وأشار خلال ملتقى “عكاظ” أمس الأول إلى أن الوزارة تعمل على تقليل فترة انتظار المستفيدين من برامج الإسكان من 11 سنة إلى خمس سنوات.

وستشهد المرحلة القادمة تقليصا لهذه الفترة باعتبارها إحدى الخطط الاستراتيجية للوزارة، ما يحقق استدامة للصندوق العقاري، مستدركا أن هناك 30 مليار ريال قروض متعثرة خلال السنوات الماضية، وعلى رغم ذلك فإن الوزارة تعمل على إشباع رغبة المواطن في تملك مسكن، إذ لم يعد تملك المسكن حلما، كما تحرص الوزارة أن تكون شريكا أساسيا في تحقيق هذا الحلم، سواء بتوفير التمويل أو دعم المواطن بأحد منتجات الوزارة السكنية.

وبالنسبة لضمان إيصال المساكن لمستحقيها، قال بحسب “عكاظ” إنه ليس هناك محسوبية، وسنسعى أن يكون النظام آليا، ومحوكم يضمن العدالة في توزيع المنتجات السكنية، وهناك نسبة من المواطنين يرفضون بعض المنتجات السكنية المعروضة، وبالتالي فيعيدهم إلى الانتظار مرة أخرى، ونسعى أن يكون النظام مرتبطا بوزارة العدل، وعليه سيكون هناك مراقبة من شركات خاصة منفصلة، تستطيع التعرف على أي تلاعب أو تدخل يدوي.

 

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