 اعتبارا من اليوم.. تقلبات جوية على المملكة وأمطار غزيرة على 7 مناطق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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اعتبارا من اليوم.. تقلبات جوية على المملكة وأمطار غزيرة على 7 مناطق

اعتبارا من اليوم.. تقلبات جوية على المملكة وأمطار غزيرة على 7 مناطق
المناطق - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن خرائط الطقس تشير إلى توقعات بهطول أمطار رعدية تسبق بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، بدءا من (الأربعاء) على مناطق (تبوك، الحدود الشمالية، الجوف)، تمتد إلى مناطق حائل، القصيم، الرياض، والشرقية (من متوسطة إلى غزيرة على الأجزاء الشمالية منها يومي الخميس والجمعة القادمين).

وأكدت الأرصاد أنه يتوقع انخفاض في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الأفقية من (الخميس) على شمال وغرب المملكة، ثم وسطها وشرقها.

فيما دعت الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، ومتابعة نشرات الطقس والتقارير والإنذارات الصادرة عنها في الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.

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