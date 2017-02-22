 شاهد.. أنجلينا جولي تأكل الحشرات والعناكب ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بعد زيارته القاهرة .. ماذا قال ميسي عن الأهرامات الملوخية المصرية ؟! لأول مرة.. تحويل الأموال دولياً عبر برنامج محادثات “فيسبوك” تركيا: إيران سبب عدم الاستقرار بالمنطقة.. لا تتورع عن إرسال لاجئيها إلى ساحات الحروب شاهد.. صاحب صوت “دعاء السفر” على متن الخطوط السعودية شاهد.. أرخبيل “السبع جزر” محطة لتهريب السلاح الإيراني شاهد.. أنجلينا جولي تأكل الحشرات والعناكب ! اعتبارا من اليوم.. تقلبات جوية على المملكة وأمطار غزيرة على 7 مناطق وزير الإسكان: لا محسوبيات في توزيع منتجاتنا.. والمشكلة ليست في المملكة فقط هل تعلم أن الضجيج لا يقل خطورة على القلب من التدخين ؟! وظائف للنساء في جامعة الملك عبد العزيز وفاة وإصابة 5 من نادي شرورة الرياضي في حادث مروري التعليم : 79.65% من المعلمين والمعلمات حدثوا بياناتهم

شاهد.. أنجلينا جولي تأكل الحشرات والعناكب !

المناطق - وكالات

يتميز كل شعب من شعوب الأرض بأكلات مميزة يعشقونها ويتخذونها كجزء من الفولكلور الخاص بهم، فنجد الشعوب التي تأكل الجراد، وأخرى تأكل العصافير والحمام والأرانب، وشعوب أخرى تأكل القطط والكلاب، والبعض يأكل الفئران، وآخرون يفضلون الضفادع، والبعض يأكل الصراصير.. إلخ.

وعادة ما تجد تلك العادات عند بعض الشعوب قد تثير اشمئزاز شعوب أخرى، وتراهم يشاهدون أهل البلد الذي يزورونه يمارسون تلك العادات (الغريبة بالنسبة لهم) ولسان حالهم يقول: “كيف تأكلونها..؟” لكن.. ماذا لو رأيت انجلينا جولي وهي تمارس تلك العادة، وتتمتع بأكل أحد تلك الكائنات الحية التي يقشعر البدن بمجرد سماع اسمها.

وانتشر مقطع فيديو للنجمة، المشهورة بمبادراتها ومجهوداتها الإنسانية ومساعدات اللاجئين، وهي تطهو الحشرات والعناكب وتأكلها وتقنع أطفالها بتناولها أيضاً.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>