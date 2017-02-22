شاهد.. أنجلينا جولي تأكل الحشرات والعناكب !

يتميز كل شعب من شعوب الأرض بأكلات مميزة يعشقونها ويتخذونها كجزء من الفولكلور الخاص بهم، فنجد الشعوب التي تأكل الجراد، وأخرى تأكل العصافير والحمام والأرانب، وشعوب أخرى تأكل القطط والكلاب، والبعض يأكل الفئران، وآخرون يفضلون الضفادع، والبعض يأكل الصراصير.. إلخ.

وعادة ما تجد تلك العادات عند بعض الشعوب قد تثير اشمئزاز شعوب أخرى، وتراهم يشاهدون أهل البلد الذي يزورونه يمارسون تلك العادات (الغريبة بالنسبة لهم) ولسان حالهم يقول: “كيف تأكلونها..؟” لكن.. ماذا لو رأيت انجلينا جولي وهي تمارس تلك العادة، وتتمتع بأكل أحد تلك الكائنات الحية التي يقشعر البدن بمجرد سماع اسمها.

وانتشر مقطع فيديو للنجمة، المشهورة بمبادراتها ومجهوداتها الإنسانية ومساعدات اللاجئين، وهي تطهو الحشرات والعناكب وتأكلها وتقنع أطفالها بتناولها أيضاً.