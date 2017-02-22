لأول مرة.. تحويل الأموال دولياً عبر برنامج محادثات “فيسبوك”

أطلقت شركة تحويل الأموال TransferWise خدمة جديدة تسمح لمستخدمي منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بتحويل مبالغ نقدية دولياً عن طريق تطبيق المحادثات، كما طورت البرنامج ليكون منافسا قويا في المدفوعات الرقمية.

وذكرت الشركة وفقاً للصحيفة أنها طورت برنامج “محادثات فيسبوك”Chatbot ليمّكن المستخدمين من التواصل مع الشركات التجارية وتنفيذ بعض المهام كالشراء عبر الإنترنت بشكل آمن. إلى تمكين العملاء من إرسال الأموال إلى الأصدقاء والعائلة من أمريكا إلى بريطانيا وكندا وأستراليا وأوروبا، من نفس التطبيق الخاص بالمحادثات، كما أن الشركة أضافت خدمة إشعارات بسعر صرف العملات لتنبيه العملاء .

وقال سكوت ميلر رئيس الشراكات العالمية لشركة TransferWise إن chatbot متاح حالياً في برنامج محادثات فيسبوك مع العلم أن الخدمة تعمل على جميع منصات التواصل الاجتماعية بيد أنه لم يتم التعاون مع سوى فيسبوك حالياً ، مشيراً إلى احتمالية التوسع في إطلاق الخدمة في دول أكثر وتحسين طرق تحويل الأموال، بحسب صحيفة “الإندبيندينت”.

وأصبح Chatbots موضوعا ساخنا في تكنولوجيا المشاريع خلال العام الماضي بسبب التطورات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يجعله أكثر قدرة على التفاعل مع الشركات و الأفراد وحتى المصارف, كما ذكرت أنه من المأمول أن يعمل التطوير على تحسين وتقليل تكلفة عمليات خدمة العملاء.

يذكر أن فيسبوك أتاح برنامج المحادثات الخاص به أمام المطورين لإنشاء خدمة chatbots في أبريل من العام الماضي لتوسيع نطاق عمله في خدمة المستخدمين والمشاريع بشكل عام.