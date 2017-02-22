 أمير الرياض يشرّف حفل سفارة الولايات المتحدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

لمحاصرة معقل داعش.. سوريا الديمقراطية تدخل دير الزور للمرة الأولى هل يمكن الاعتماد على تطبيقات الرياضة وحرق الدهون ؟ شرطة الرياض تقبض على مواطن قتل مقيم بإطلاق النار عليه وزير الطاقة يفتتح محطة تحلية المياه المالحة بتقنية الامتصاص مقتل قيادي حوثي في غارة للتحالف جنوب ميدي النفط يرتفع 1% مسجلا 56,66 دولارا للبرميل أمير الرياض يشرّف حفل سفارة الولايات المتحدة شاهد.. مواطن يُنهك ذئبا بالملاحقة “ساعات” في الصحراء.. لهذا السبب شاهد .. انفجار شاحن متنقل يشعل حريقا بمتجر “إكسترا” في حائل شاهد.. موكب حافل لـ”ميسي” بمصر تحت حراسة مشددة من الجيش والشرطة لأول مرة.. تحويل الأموال دولياً عبر برنامج محادثات “فيسبوك” تركيا: إيران سبب عدم الاستقرار بالمنطقة.. لا تتورع عن إرسال لاجئيها إلى ساحات الحروب

أمير الرياض يشرّف حفل سفارة الولايات المتحدة

أمير الرياض يشرّف حفل سفارة الولايات المتحدة
المناطق - واس

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم ، حفل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها وذلك في منزل السفير بحي السفارات.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل وأعضاء السفارة.
حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى المملكة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>