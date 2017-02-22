شرطة الرياض تقبض على مواطن قتل مقيم بإطلاق النار عليه

ألقت قوات الأمن القبض على مواطن سعودي قتل مقيماً بإطلاق النار عليه.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، في بيان أمس، إنه ورد لمركز شرطة ديراب بلاغ من أحد المواطنين عن مشاهدته لشخص ملقى على الأرض مصاب بطلق ناري فارق الحياة، وانتقلت الجهة المختصة لمسرح الحادث برفقة خبراء الأدلة الجنائية.

وأضاف أن الجهة المختصة وجدت جثة لوافد مصري في العقد السادس من العمر، ملقاة على الأرض بها طلقات نارية عدة في الرأس وأنحاء متفرقة من الجسد فارق الحياة، وتم رفع ما وجد من آثار بمسرح الحادثة وإيداع الجثمان المستشفى.

وأشار إلى أنه بإجراء الصفة التشريحية من الطبيب الشرعي تبين إصابة المجني عليه بست طلقات نارية في الرأس وأنحاء متفرقة من جسده، وقامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بتشكيل فريق متخصص لدرس القضية والعمل على سرعة كشف هوية الجاني.

وبين أنه تم اتخاذ جملة من الاجراءات البحثية أسفرت عن تحديد الاشتباه بأحد الجناة (سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر) وضبطه، وبسماع أقواله أقر بقيامه بإطلاق النار على المجني عليه من سلاح ناري كان بحوزته نتيجة خلاف شخصي بينهما، وقام بالدلالة على مكان السلاح المستخدم في الجريمة وجرى تحريزه، كما تم التحفظ على المتهم، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحسب الاختصاص.