الشورى يهاجم “هيئة الرياضة” و يتهمها بإهدار 96 مليار ريال

اتهم أعضاء مجلس الشورى الهيئة العامة للرياضة، بعدم قدرتها على التحكم في مخالفات الأندية المالية والإدارية.

وأكد أعضاء الشورى على الضعف الشديد في البنية النظامية لهذه الأندية، وسوء إدارتها، وما ترتب عليه تخبطاتها المالية دوليًا.

ووصف أعضاء الشورى تقرير هيئة الرياضة في التعبير عن طموحها في الوصول إلى مراتب متقدمة في الألعاب الأولمبية الآسيوية، خلال السنوات الخمس المقبلة بـ “المضلل”.

وطالب أعضاء الشورى، بتعيين موظفات سعوديات، ليكون نصف الكادر الوظيفي من النساء في “الهيئة”، وفقًا لـ “الحياة”.

وفي سياق متصل، كشفت الشورى عن حجم الأموال المهدرة من خزانة الدولة، والتي تجاوز 96 مليار ريال.

وأشار الأعضاء إلى نجاح ديوان المراقبة العامة في استعادة 8 مليار ريال منها فقط، مطالبين بضرورة دعم الديوان في استعادة هذه الأموال إلى خزانة الدولة.