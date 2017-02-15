 انخفاض أسعار المستهلك لأول مرة منذ 10 أعوام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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انخفاض أسعار المستهلك لأول مرة منذ 10 أعوام

انخفاض أسعار المستهلك لأول مرة منذ 10 أعوام
المناطق - الرياض

أوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن معدل التضخم في المملكة سجل تراجعاً، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلكين لمستوى -0.4٪‏ خلال شهر يناير الماضي.

ويعد هذا الانخفاض هو الأول منذ أكثر من عشرة أعوام نتيجة التراجع الذي تشهده أسعار النفط وتوجه الدولة نحو خفض الإنفاق بسبب تراجع إيرادات التصدير.

وجاء تراجع التضخم خلال يناير الماضي بفضل انخفاض قسم “الأغذية والمشروبات” بنسبة 4.2%، حيث يعتبر أهم قسم في نسبة حساب مؤشر التضخم، كما شهدت ثلاثة أقسام اخرى انخفاضا وهي “النقل” و”المطاعم والفنادق” و”الترويج والثقافة” بنسب متفاوتة.

وكانت مجموعتا “التبغ” و”الإتصالات” الأكثر ارتفاعا خلال شهر يناير الماضي بنسبة 19.9% و2.8% على التوالي.

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