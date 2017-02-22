“بلدي المندق” يناقش إعادة السفلتة وإنارة الشوارع

عقد المجلس البلدي بمحافظة المندق جلسته الخامسة عشر بحضور رئيس المجلس ورئيس قسم المشاريع والشؤون المالية بالبلدية و تم مناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال والتي كان ابرزها المشاريع المتعثرة ومدى الانجاز فيها مع البحث عن العوائق التي تقف في طريق التنفيذ ، فيما أقر المجلس الحساب الختامي للعام المالي المنصرم .

وناقش المجلس ما يتعلق بإعادة سفلتة وإنارة الشوارع في بعض قرى المحافظة التي لم تشمل بهذه الخدمة خلال الفترة الماضية

و أوضح رئيس المجلس صالح بن احمد مزهر بان المجلس يسعى مع بلدية المندق إلى عمل مسوحات ميدانية للشوارع والطرق التي تعاني من تشقق الأسفلت وإعادة سفلتتها وفق الخطط التي سيعملون من خلالها .

مشيرا بان عدد من المشاريع المتعلقة بالسفلتة والإنارة قد أسندت في وقت سابق لعدد من المقاولين ومن المتوقع تغطية بعض القرى ضمن اولويات المشاريع خلال الأشهر القادمة .

وألمح مزهر إلى أن المجلس يعمل وفق الامكانات المتاحة والميزانيات المعتمدة لبلدية المندق لتحقيق تطلعات الأهالي وتقديم الخدمة وفق المأمول من المجلس

مضيفا بان هذا العام سيشهد الانتهاء من عدد من المشاريع التنموية والترفيهية بالمحافظة لتكون قيد التشغيل خلال فترة الصيف القادم .