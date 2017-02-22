 مشروع عبق العطاء التطوعي في الثانوية السابعة عشر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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مشروع عبق العطاء التطوعي في الثانوية السابعة عشر

مشروع عبق العطاء التطوعي في الثانوية السابعة عشر
المناطق - منى الريس
انبثقت فكرة مشروع عبق العطاء من فكرة صغيرة لتطبيقها كعمل تطوعي ليوم واحد لتصبح مشروع أكبر ذو مصنع مصغر بأيدي طالبات الثانوية السابعة عشر ويشرف عليه المعلمات وعلى رأسهم صاحبة الفكرة وقائدة المدرسة الأستاذة/فاطمة ابراهيم الحماص فكانت رسالتها تعزيز الانتماء الوطني وتعميق روح العمل التطوعي للطالبات بعمل جماعي بنّاء
افتتحت مشروع عبق العطاء مساعدة مدير عام التعليم لشؤون تعليم البنات الأستاذة /نجلاء الشامان ونخبة من المشرفات والمعلمات
بدء المشروع بالتخطيط للفكرة والبدء بها وتجهيز المقر داخل المدرسة بالأدوات والأثاث والأجهزة الكهربائية المناسبه ونشر الفكرة من خلال اعلام الطالبات واولياء الأمور بالمساعدة بها وتم احضار المواد وهي عبارة عن جمع الملابس الشبه جديده وتمر بالمراحل من غسيل وفرز واعادة تزيينها وكيها وترتيبها في اكياس بلاستيكية نظيفة تشبة الجديدة من المصنع وتصنيفها في الارفف المخصصه حسب الاعمار والفئات ثم توزيعها.
الهدف من المشروع تدريب الطالبات على المساهمة الفعلية في سد بعض حاجات المجتمع الداخلي والخارجي عن طريق التدريب والمشاركة في مشروع عبق العطاء وهو من ضمن المشاريع المشاركة في جائزة التميز.
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