الأحواز..كتائب “محي الدين آل ناصر” تفجر خط أنابيب نفط في الأحواز..”فيديو”

نفذت كتيبة “جند الفاروق” التابعة لـ”كتائب محي الدين آل ناصر”، الجناح العسكري لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، استهدفت من خلالها خطوط إمداد النفط في شمال مدينة “رامز” في جمهورية الأحواز الأحواز العربية المحتلة.

وقالت كتيبة “جند الفاروق” أن أنابيب النفط التي استهدفتها “المقاومة الأحوازية” ليلة الأربعاء هي عبارة عن خطوط نفطية رئيسة تمر من الأحواز باتجاه العمق الإيراني، وهي قريبة من قرية “خديجة” الواقعة شمال شرق مدينة “رامز” الأحوازية .

وقالت مصادر المقاومة الأحوازية إنه “رغم الحراسة المشددة على تلك الأنابيب، إلا أن رجال كتائبنا تمكنوا بفضل الله من الوصول إليها، وتنفيذ العمل بدقة متناهية، ما أسفر عن اشتعال النيران فيها، ثم عادوا إلى قواعدهم بسلام”.

هذه العملية المتقنة استهدفت هذه الأنابيب لأنها من الخطوط التي يعتمد عليها النظام الإيراني في تغذية محافظاته الواسعة بالنفط ومشتقاته الكيماوية المنقولة من أرض الأحواز المحتلة.