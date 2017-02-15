 مقتل نائب رئيس الأركان اليمني في المخا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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مقتل نائب رئيس الأركان اليمني في المخا

مقتل نائب رئيس الأركان اليمني في المخا
المناطق - اليمن

قتل اللواء أحمد سيف اليافعي، نائب رئيس الأركان اليمني في المخا غربي تعز، اليوم الأربعاء.

إلى ذلك، سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني، فجر الأربعاء، على جبل النار شرقي منطقة المخا الساحلية، بعد معارك عنيفة استمرت نحو 24 ساعة مع الميليشيات الانقلابية، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية.

وخلال المعارك قتل 9 من عناصر الميليشيات، وأصيب العشرات بغارة لطائرات التحالف.

كما تقدمت قوات الجيش الوطني باتجاه مواقع معسكر خالد في منطقة موزع تحت غطاء جوي كثيف من طائرات التحالف العربي.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش الوطني يواصل تقدمه شرق مديرية المخا باتجاه منطقة البرح الواقعة على الطريق الرابط بين محافظتي تعز والحديدة لوقف الإمدادات للميليشيات الانقلابية.

على صعيد آخر، قتل 8 من عناصر ميليشيات الحوثي في قصف للتحالف العربي على منطقة آل زماح بمديرية باقم الحدودية شمال محافظة صعدة.

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