“البريد” ينفي مخاطبة البنوك لمشورة الطرح.. ويؤكد: الاكتتاب لن يتم قبل عامين

نفى رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف، الدكتور أسامة بن محمد الطف، ” ما ذكرته وكالة رويترز أمس، من أن “مؤسسة البريد السعودي” دعت بنوكاً محلية الشهر الماضي إلى تقديم عروضها للقيام بدور الاستشاري في بيع المؤسسة إلى مستثمرين.

وقال إن الاستعانة بالبنوك أو الجهات الاستشارية لطرح البريد للاكتتاب العام لن تتم قبل سنتين أو ثلاث سنوات.

ويأتي ذلك ضمن خطة الخصخصة في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وتهدف إلى تعزيز الكفاءة وتخفيف الضغوط على مالية الدولة.

وكان وزير الاتصالات محمد السويل قد صرح سابقاً، أن الحكومة تدرس إنشاء شركة قابضة للبريد، تضم شركات تابعة منفصلة لخدمات البريد والشحن والتحويلات المالية وغيرها، وذلك بهدف الاستعداد لعملية خصخصة المؤسسة في 2017.

وتدعم الدولة مؤسسة البريد بنحو ملياري ريال سنوياً، وتهدف لرفع كفاءة المؤسسة ورفع إيراداتها من مليار ريال حالياً إلى مليارين وسبع مئة وخمسين مليون ريال بحلول العام 2020.