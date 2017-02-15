 “البريد” ينفي مخاطبة البنوك لمشورة الطرح.. ويؤكد: الاكتتاب لن يتم قبل عامين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الربط الإلكتروني بين وزارتي “العدل” و”الداخلية” يرفع سرعة تنفيذ الأحكام بنسبة 86% خلال عام “البريد” ينفي مخاطبة البنوك لمشورة الطرح.. ويؤكد: الاكتتاب لن يتم قبل عامين مقتل نائب رئيس الأركان اليمني في المخا الحوثيون يطردون وزير التعليم العالي”الموالي لصالح” من مكتبه انخفاض أسعار المستهلك لأول مرة منذ 10 أعوام الأحواز..كتائب “محي الدين آل ناصر” تفجر خط أنابيب نفط في الأحواز..”فيديو” مشروع عبق العطاء التطوعي في الثانوية السابعة عشر “بلدي المندق” يناقش إعادة السفلتة وإنارة الشوارع شاهد.. حادث مؤلم وغريب في البرازيل بـ”إطار صاروخي” الشورى يهاجم “هيئة الرياضة” و يتهمها بإهدار 96 مليار ريال “المرور” تنفي عقوبة الحبس على قائد المركبة غير المفحوصة.. وتوضح قيمة الغرامة “نزاهة”: رفعنا ملف ابن وزير الخدمة المدنية للمقام السامي

“البريد” ينفي مخاطبة البنوك لمشورة الطرح.. ويؤكد: الاكتتاب لن يتم قبل عامين

“البريد” ينفي مخاطبة البنوك لمشورة الطرح.. ويؤكد: الاكتتاب لن يتم قبل عامين
المناطق - الرياض

نفى رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف، الدكتور أسامة بن محمد الطف، ” ما ذكرته وكالة رويترز أمس، من أن “مؤسسة البريد السعودي” دعت بنوكاً محلية الشهر الماضي إلى تقديم عروضها للقيام بدور الاستشاري في بيع المؤسسة إلى مستثمرين.

وقال إن الاستعانة بالبنوك أو الجهات الاستشارية لطرح البريد للاكتتاب العام لن تتم قبل سنتين أو ثلاث سنوات.

ويأتي ذلك ضمن خطة الخصخصة في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وتهدف إلى تعزيز الكفاءة وتخفيف الضغوط على مالية الدولة.

وكان وزير الاتصالات محمد السويل قد صرح سابقاً، أن الحكومة تدرس إنشاء شركة قابضة للبريد، تضم شركات تابعة منفصلة لخدمات البريد والشحن والتحويلات المالية وغيرها، وذلك بهدف الاستعداد لعملية خصخصة المؤسسة في 2017.

وتدعم الدولة مؤسسة البريد بنحو ملياري ريال سنوياً، وتهدف لرفع كفاءة المؤسسة ورفع إيراداتها من مليار ريال حالياً إلى مليارين وسبع مئة وخمسين مليون ريال بحلول العام 2020.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>