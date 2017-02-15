 محمد بن راشد: الظروف مهيأة لترسيخ التكامل بين المملكة والإمارات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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محمد بن راشد: الظروف مهيأة لترسيخ التكامل بين المملكة والإمارات

محمد بن راشد: الظروف مهيأة لترسيخ التكامل بين المملكة والإمارات
المناطق - دبي

أكد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، على أن الظروف مهيأة والدعم السياسي موجود، والرغبة الشعبية كبيرة لترسيخ نموذج عربي جديد في التكامل بين السعودية و الإمارات .

تصريحات الشيخ محمد بن راشد جاءت من خلال تغريدات على “تويتر” جاءت بعد مشاركته في “خلوة العزم” مع 150 مسؤولاً إماراتياً وسعودياً، لمناقشة مبادرات ومشاريع للوصول لمستوى جديد واستثنائي من العلاقات بين البلدين.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: “متفائل بقيادات شابة تدير مسيرة التكامل بين البلدين.. الأمير محمد بن سلمان والشيخ منصور بن زايد.. نراهن عليهما وعلى فرق عملهما”.

وقال: “قوة بلدينا وسعادة شعبينا هما هدف وغاية للقيادتين.. بتكاملنا وتعاضدنا وتوحيد طاقاتنا يمكن أن نخلق فرصاً عظيمة وتاريخية لشعوبنا”.

يذكر أن ” خلوة العزم ” تأتي كأولى الأنشطة المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي تم الإعلان عنه في مايو 2016 في مدينة جدة.

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