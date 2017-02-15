 فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد المشروعات المنفذة في طاجيكستان ويوقع عددًا من البرامج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد المشروعات المنفذة في طاجيكستان ويوقع عددًا من البرامج

فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد المشروعات المنفذة في طاجيكستان ويوقع عددًا من البرامج
المناطق - واس

تفقد فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروعات التي نفذها في طاجكستان لمساعدات متضرري الزلازل والفيضانات، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –
وأوضح المستشار بالمركز المهندس أحمد البيز، أن الفريق تابع سير البرامج السابقة التي نفذها في المناطق المتضررة ،مفيداً أن الفريق وقع بحضور القائم بالأعمال في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى طاجكستان عيسى عيدان العمٌري أربعة برامج لدعم الهلال الأحمر الطاجيكي تتضمن برنامج الدعم المجتمعي لتعزيز القدرات والحد من مخاطر الكوارث, وبرنامجاً للدعم المجتمعي لتحسين مهارات وقدرات الشباب, وبرنامجين أولاهما خصص لدعم الخدمات اللوجستية والإسعافية لجمعية الهلال الأحمر الطاجاكستاني في العاصمة دوشنبه, والآخر للدعم الاقتصادي والمجتمعي بمحافظة روشتكاله.
كما وقع الفريق عقداً لمشروع تأهيل مقر تدريب لجنة الطوارئ والدفاع المدني في العاصمة الطاجكية دوشنبه .
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