الجيش اليمني يستعيد جبل النار الاستراتيجي شرق المخا

استعاد الجيش الوطني والمقاومة فجر اليوم الأربعاء، السيطرة على جبل النار شرق مدينة المخا غرب اليمن، حسب مصدر عسكري ميداني. وقال المصدر، إن عملية السيطرة على الجبل الاستراتيجي، جرت بإسناد من مقاتلات التحالف العربي.

وأوضح حسب الأناضول، إن المقاتلات شنت غارات مكثفة على مواقع ميليشيا الانقلاب ، في الوقت الذي كانت القوات الحكومية تسيطر على الجبل. وتكمن أهمية السيطرة على الجبل، في انه يؤمن تقدم قوات الجيش والمقاومة، من جهة الشرق والشمال، حسب المصدر.

وأضاف أن، قوات الجيش تتقدم شرق مدينة المخا، باتجاه مديرية موزع، وتستعد لشن هجوم واسع على ميليشيا الانقلاب في معسكر خالد نحو 15 كم شرق جبل النار. ويعد المعسكر، من أكبر القواعد العسكرية للانقلابيين في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

ووفق المصدر، فإن قصفا جويا استهدف مواقع الانقلابيين في منطقة يختل “10 كم شمال المخا”، تمهيدا لتقدم قوات الجيش الوطني على الأرض. وتأتي هذه التطورات، عقب تصريح لقائد المنطقة العسكرية الرابعة قال فيه، إن عملية الرمح الذهبي مستمرة في الساحل الغربي لليمن.

ومنذ السابع من يناير 2017م ، شنت قوات الجيش الوطني ، عملية الرمح الذهبي مستهدفة مواقع ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ، على طول الساحل الغربي الممتد من عدن جنوباً إلى المخا في محافظة تعز غرباً. وقبل نحو أسبوعين، تمكن الجيش اليمني، من إحكام سيطرته على المخا القريبة من مضيق باب المندب، وطريق الملاحة البحرية الدولية، وإجبار الانقلابيين على الانسحاب منها، وهو ما اعتبره مسؤولون عسكريون إعلاناً بانتهاء المرحلة الأولى من العملية.