 “حساب المواطن”: عدد المستفيدين بلغ 10.5 مليون.. ويجب الإفصاح عن دخل “أوبر” و”كريم” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 22 فبراير 2017 ميلاديا

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“حساب المواطن”: عدد المستفيدين بلغ 10.5 مليون.. ويجب الإفصاح عن دخل “أوبر” و”كريم”

“حساب المواطن”: عدد المستفيدين بلغ 10.5 مليون.. ويجب الإفصاح عن دخل “أوبر” و”كريم”
المناطق - الرياض

أوضح المشرف العام على “حساب المواطن” ماجد العصيمي، أن المسجلين في البرنامج مطالبون بالإفصاح عن دخولهم الإضافية من العمل في “أوبر” و”كريم”، مشيراً إلى أن عدد المسجلين المستفيدين من الحساب بلغ 10.5 مليون مستفيد.

وأضاف العصيمي، وفقاً لـ”الوطن”، أن أي نشاط يدر دخلاً إضافياً للمواطن يجب الإفصاح عنه، نافياً وجود تعاون بين تلك الشركات و”حساب المواطن”.

وأكد أن البرنامج مربوط بـ17 جهة حكومية أخرى، مضيفاً أنه يمكن الأخذ بمتوسط الدخل المحقق من الأعمال الإضافية خلال 12 شهراً كونه متذبذباً.

وقال المشرف على “حساب المواطن” إن آخر إحصائيات الحساب حتى أمس الثلاثاء تشير إلى أن عدد المستفيدين المسجلين بلغ 3042865 مسجلاً من أرباب الأسر، يتبع لهم نحو 7425078 مستفيداً، بالتالي يصبح عدد المستفيدين فعلياً من الحساب نحو 10.5 مليون مستفيد.

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